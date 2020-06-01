Медиагруппа "Патриот" и ФАН в режиме "онлайн" обсудят вопросы о защите прав детей

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов к обсуждению вопросов о защите прав детей.

Пандемия коронавируса сказалась на всех слоях населения, в том числе и на детях. В ходе онлайн-обсуждения ФАН предлагает поднять вопросы летнего отдыха детей в лагерях в этом году, посещения юными россиянами спортивных мероприятий, помощи больным детям. Кроме того, ФАН предлагает обсудить, как правительство помогает детям из семей в тяжелом социальном положении и как стимулирует одаренных и талантливых юных россиян.

Социальные работники, медики, учителя, депутаты и политические деятели примут участие в обсуждении. Журналисты любых СМИ могут присоединиться к онлайн-эфиру 1 июня в 14:00 в соцсети "ВКонтакте". Вопросы по поводу конференции можно направить на электронный ящик presscenter@mediapatriot.ru.