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13:15   1 Июня 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" и ФАН в режиме "онлайн" обсудят вопросы о защите прав детей

Медиагруппа "Патриот" и ФАН в режиме "онлайн" обсудят вопросы о защите прав детей

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов к обсуждению вопросов о защите прав детей.

Пандемия коронавируса сказалась на всех слоях населения, в том числе и на детях. В ходе онлайн-обсуждения ФАН предлагает поднять вопросы летнего отдыха детей в лагерях в этом году, посещения юными россиянами спортивных мероприятий, помощи больным детям. Кроме того, ФАН предлагает обсудить, как правительство помогает детям из семей в тяжелом социальном положении и как стимулирует одаренных и талантливых юных россиян.

Социальные работники, медики, учителя, депутаты и политические деятели примут участие в обсуждении. Журналисты любых СМИ могут присоединиться к онлайн-эфиру 1 июня в 14:00 в соцсети "ВКонтакте". Вопросы по поводу конференции можно направить на электронный ящик presscenter@mediapatriot.ru.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #патриот #права детей

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