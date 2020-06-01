Путин ознакомится с общенациональным планом по восстановлению экономики 2 июня

Мишустин 2 июня представит российскому президенту национальный план восстановления экономики РФ, сообщили в Кремле.

Вспышка коронавируса нанесла урон экономике РФ. Закрытие государственных границ и введение ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали причиной возникновения убытков во многих отраслях.

Меры по поддержке пострадавших от пандемии населения и бизнеса будут представлены в общенациональном плане по восстановлению экономики, который разработали в правительстве по поручению президента РФ Владимира Путина.