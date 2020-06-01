«Сильная Россия» оценила закон о пособиях для домохозяек, который кабмин посчитал слабым

Эксперт по правовым вопросам общероссийского движения «Сильная Россия» Янис Юкша назвал разумным и интересным законопроект о пособиях для российских домохозяек.

«Воспитание детей происходит не декларированием каких-то норм государством, а именно руками домохозяек. Они растят для нас будущее поколение и остаются без дохода. Если мужчина или другой работающий член семьи теряет заработок, то вся семья остается без средств к существованию. Поэтому эта мера [пособие для домохозяек] направлена на поддержку семейных ценностей, на стабилизацию семьи», — отметил юрист в комментарии «ПС».

Юкша добавил, что при принятии законопроекта нагрузка на российский бюджет будет не критичной, но при этом институт семьи заметно укрепится.

Автором инициативы выступил парламентарий от ЛДПР, глава комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Согласно проекту закона, в России с 1 января 2021 года введут ежемесячное пособие для лиц, которые «заняты ведением домашнего хозяйства своей семьи».

Под этим подразумевают приготовление еды, уборку, уход за детьми или престарелыми родителями и другие виды «домашней работы». Право на пособие может иметь только один член семьи при условии, что размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Инициативу по поддержке домохозяек в правительстве не поддержали. Кабмин в своем заявлении указал, что формулировки «домашней деятельности» в законопроекте некорректные. При применении на практике это может стать причиной юридических споров и разногласий.