Социалист нашел в новой Конституции Ленина, консерватор — империю, а националист потерял русских

Одна из поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным, наделяет русский язык статусом языка государствообразующего народа. «Политика Сегодня» обсудила поправку в главный закон многонациональной России с представителями политических течений.

Предложение вызвало широкий резонанс: с одной стороны, поправка объективно отражает реальность — на русском языке общаются все жители Российской Федерации. С другой стороны, в составе России 22 национальные республики, и у каждой есть свой, коренной язык.

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации», — заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

В предлагаемой поправке уточняется: государствообразующий народ входит в «многонациональный союз равноправных народов», а не существует в вакууме.

Писатель Николай Стариков считает, что Татарстану беспокоиться не о чем: национальные культуры в РФ не будут ущемлены после решения языкового вопроса.

«Как показало развитие Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, национальные культуры в рамках нашей государственности не только никуда не исчезают, но наоборот — расцветают, получают новое звучание, и, в случае отсутствия, национальную интеллигенцию. Поэтому в поправке о русском языке я не только не вижу ничего предосудительного, но на мой взгляд она очень важна и полезна», — рассказал «Политике Сегодня» историк.

Оценили предложение президента и в социалистическом лагере. Глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин напомнил, что статус национальных языков закреплен и в федеральных, и в региональных законах, но государственным языком, несомненно, является «великий и могучий». На русском языке говорит весь многонациональный российский народ, отметил коммунист.

«Как говорил Максим Горький: "И будучи негром преклонных годов, я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин". Всегда государствообразующий язык должен быть защищен, потому что несет всю энергетику российского народа, в который входят сотни других национальностей. Поэтому, безусловно, повысить еще защиту языка в Конституции очень важно, и эта поправка будет крайне полезна для сохранения национальной идентичности», — поделился Сурайкин с «Политикой Сегодня».

Русский националист Егор Просвирнин оптимизма не разделяет. Он обратил внимание, что в поправке не сказано о «русском народе» — она закрепляет лишь языковой статус. Конституция, по его мнению, напрямую не влияет на жизнь страны.

«Поправка не закрепляет такой статус. Там нет ни слова про русских. Согласно действующей Конституции, вам гарантирована свобода передвижения. Какая разница, что там вообще написано», — ответил Просвирнин на вопрос корреспондента.

Ранее журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев в интервью «Политике Сегодня» назвал языковую поправку «шагом вперед», оценив и другие предложения президента: упомянуть бога в Конституции и сформулировать понятие «семьи» традиционно, как союза мужчины и женщины.