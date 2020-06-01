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13:01   1 Июня 2020
Политика

Песков воздержался от комментариев о возможной дате голосования по поправкам к Конституции

Песков воздержался от комментариев о возможной дате голосования по поправкам к Конституции

Дату голосования по поправкам к Конституции России отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков воздержался от комментариев на фоне заявления, что президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник может объявить дату общенародного голосования по правкам к Конституции РФ.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что лидер страны примет решение и объявит о нем тогда, когда посчитает это нужным. Больше Песков ничего не добавил.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет внести изменения, согласно которым члены избиркомов не станут записывать паспортные данные избирателей при голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #конституция рф

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