Ходорковский может подстрекать россиян к беспорядкам по примеру США

Михаил Ходорковский «одобрил» реакцию жителей США на гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса. По его мнению, американское общество «оказалось доходчивее для своего президента, чем мы для своего». По всей стране проходят беспорядки с убийствами, поджогами, грабежами и порчей имущества, однако Ходорковский отмечает лишь эффективность «диалога» американцев с правительством, доказательством которого послужил лишь твит Трампа с соболезнованиями семье Флойда.

Ходорковский задается вопросом – почему Трамп отреагировал на трагическую гибель мужчины, а в России такой практики нет? Однако российские реалии некорректно отождествлять с американскими, ведь в РФ нет подобной тенденции.

Трагедия в Миннеаполисе

Убийства афроамериканцев полицией США случаются достаточно часто, при этом нередко жертвой становится безоружный человек. Как отмечает Vox, в США намного чаще убивают людей при задержании, чем в других развитых странах вроде Великобритании, Германии или Японии. Это обусловлено не только расизмом, но и правом на оружие.

Свежие примеры: в конце 2019-го года 26-летний белый полицейский был осужден за убийство безоружного чернокожего, пытавшегося бежать во время ночного обыска. В марте 2018-го года полиция Сакраменто убила афроамериканца во дворе его собственной бабушки. Стражи правопорядка открыли огонь из-за замеченного «пистолета», за который приняли мобильный телефон. По словам полицейских, мужчина разбил окно и бежал в соседний двор, однако семья погибшего назвала их версию неправдоподобной.

В Миннеаполисе произошел аналогичный случай - во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейские навалились на него втроем, а один придавил коленом шею. Попавшее в сеть видео задержания демонстрирует, как несчастный жалуется на удушье, а потом затихает. Флойд умер в реанимации 25 мая, четверо полицейских уволены, один из них обвинен в убийстве по неосторожности.

Гибель Флойда привела к протестам, подавить которые не удается. С 26 мая в ходе беспорядков задержаны почти 1,7 тысяч человек в 22 городах, в 25 городах введен комендантский час. Помимо полиции, задействована Нацгвардия, вертолеты и бронетехника, применяются слезоточивый газ, светошумовые боеприпасы и резиновые пули.

Есть жертвы – в Окленде погибли двое сотрудников секретной службы, в Денвере убили 19-летнего участника митинга, по меньшей мере три человека скончались в Индианаполисе. Толпа активно вымещает гнев на сотрудниках полиции – только в Филадельфии пострадали 13 офицеров. Масштабен и материальный ущерб: участники погромов сжигают здания и автомобили, грабят магазины и ювелирные лавки.

Во время беспорядков страдают не только участники, но и журналисты. РИА «Новости» сообщило о применении в Миннеаполисе слезоточивого спрея против представителей СМИ, в том числе против предъявившего удостоверение собкора Михаила Тургиева. Жесткое видео с места событий, выложенное в сеть, подтверждает информацию. 30 мая резиновыми пулями ранили, а после задержали фотографа Тома Авилеса в Миннеаполисе. Известно также об обстреле собкора и съемочной группы телеканала Vice, а также других журналистов. МИД РФ прокомментировал инцидент в Миннеаполисе, осудив необоснованную жестокость полиции и призвав к тщательному расследованию.

«Слепок нашего общества»

В России, тем временем, несколько дней обсуждается задержание журналиста Ильи Азара и заступившихся за него коллег. Оппозиция обвиняет полицию в «противоправных» действиях, имея в виду поездки в автозаке без составления протокола. При этом либеральная общественность, как всегда, избирательна и не обращает внимания на жесткое обращение с журналистами в США.

В РФ аналогичные американским прецеденты, к счастью, неизвестны. Остается только гадать, что имел ввиду Ходорковский, ожидая извинений президента за действия полиции. При этом стоит иметь в виду, что российских полицейских часто провоцируют.

Оппозиция проводит специальные тренинги поведения на митингах, как было в 2019 году в Сахаровском центре (признан иноагентом): организаторы готовили «пушечное мясо» для летних уличных беспорядков, призывая жертвовать собой и не думать о последствиях. Митинги обернулись неприятностями для многих молодых участников, но прошли без ущерба здоровью и тем более без жертв.

Если Ходорковский имел ввиду гибель людей не при задержаниях, а в отделениях полиции, то можно обратиться к статистике портала «Русская эбола» российской журналистки Марии Березиной. На данный ресурс нередко ссылаются либеральные СМИ, он собирает данные по погибшим задержанным.

За исключением известных на всю страну случаев, таких как история десятилетней давности в казанском ОВД «Дальний», инциденты гибели в СИЗО или отделах полиции обычно будничны и не указывают на вину полиции. Нередко это смерть от сердечного приступа или суицид.

Из резонансных случаев - в 2019 году в Калининграде двоих полицейских уволили после гибели местного футболиста. Задержанный за хулиганство сорвал со стены радиатор и скончался от термических ожогов, несмотря на оказанную помощь. В МВД пришли к выводу, что должностные лица не проконтролировали безопасное содержание мужчины.

Разумеется, нельзя утверждать, что в России при задержаниях никогда не причиняют вред здоровью, но то же самое верно и по отношению к любой другой стране. Однако США в связи с распространением расизма и свободным ношением оружия в этом смысле действительно стоят особняком.

Тем не менее, Ходорковский 29 мая записал видео «Нужно ли защищать полицию?», где рассказал о своем отношении к правоохранителям. Ходорковский назвал полицейских «слепком нашего общества» и предупредил, что среди них встречаются «садисты и маньяки», приведя в пример упомянутый ранее случай из Казани.

К счастью, Ходорковский считает, что «нормальных людей» в полиции больше, хотя и утверждает, что те нуждаются в «помощи общества». По версии Ходорковского, правоохранителям необходим общественный контроль. В пример он приводит деятельность задержанного по подозрению в вымогательстве (ч.1 ст. 163 УК РФ) и распространение порнографических материалов ( п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) омбудсмена полиции Владимира Воронцова, в защиту которого выходят либеральные журналисты.

Какие еще действия общества по «контролю за госаппаратом» одобряет Ходорковский, наглядно видно из твита о беспорядках в США. Погромы, грабежи и даже убийства, вероятно, не смущают бывшего нефтяного магната. Ходорковский никогда не скрывал, что мечтает о революции в России, за которой, видимо, планирует наблюдать с безопасного расстояния из британского особняка.

Ходорковский использовал громкие события в США, чтобы вызвать у россиян недовольство властью, однако не учел разницу в реалиях. Используя собственные каналы и подконтрольные СМИ, под предлогом заботы о родине экс-глава ЮКОСа подстрекает россиян к беспорядкам, чтобы разрушить Россию.