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12:53   1 Июня 2020
Общество

Путин поручил Минздраву РФ возобновить плановую медпомощь россиянам

Путин поручил Минздраву РФ возобновить плановую медпомощь россиянам

Плановую медицинскую помощь жителям России необходимо возобновить. Такое поручение глава государства Владимир Путин дал российскому Министерству здравоохранения.

Пандемия коронавируса дала большую нагрузку на российскую систему здравоохранения, врачи российских клиник были вынуждены приостановить предоставление плановой медпомощи россиянам. Кроме того, многие больницы временно перепрофилировались под госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Однако теперь эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась, и клиники могут постепенно возвращаться к штатному режиму работы, заявил российский президент.

Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 414 тыс. человек. Более 175 тыс. человек вылечились от нового типа пневмонии в российских больницах. Следить за течением коронавирсной инфекции на территории России можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #минздрав #коронавирус

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