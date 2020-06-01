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12:52   1 Июня 2020
Общество

Путин поручил подготовить план по укреплению санитарно-эпидемиологической службы в РФ

Путин поручил подготовить план по укреплению санитарно-эпидемиологической службы в РФ

Предложения по укреплению санитарно-эпидемиологической службы до 10 июня подготовит председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по поручению главы государства Владимира Путина.

Также Мишустин должен будет доложить Путину об общенациональном плане восстановления экономики во время предстоящей встречи 2 июня. Об этом информировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По поручению главы государства, кабмин совместно с регионами и деловыми кругами начал работу над этим планом с конца апреля. В документ должны войти мероприятия, нацеленные на нормализацию деловой жизни и рост экономики, а также восстановление занятости и доходов россиян.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #мишустин #коронавирус

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