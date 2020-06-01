Песков заявил, что Россия еще не готова открыть границы для иностранцев

Границы России для иностранцев открыты пока что не будут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но также в пресс-службе Кремля уточнили, что действующий в РФ режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации, включая тех, кто прибудет на парад Победы в Москве.

Ранее Песков сообщил о том, что приглашенные на парад гости и президент страны Владимир Путин будут находиться на трибуне во время мероприятия. Отвечая на вопрос журналистов о том, сохранятся ли меры, принятые в целях борьбы с коронавирусом, он сообщил, что надеется, что к тому моменту от этого режима ничего не останется.