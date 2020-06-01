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12:39   1 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что Россия еще не готова открыть границы для иностранцев

Песков заявил, что Россия еще не готова открыть границы для иностранцев

Границы России для иностранцев открыты пока что не будут, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но также в пресс-службе Кремля уточнили, что действующий в РФ режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации, включая тех, кто прибудет на парад Победы в Москве.

Ранее Песков сообщил о том, что приглашенные на парад гости и президент страны Владимир Путин будут находиться на трибуне во время мероприятия. Отвечая на вопрос журналистов о том, сохранятся ли меры, принятые в целях борьбы с коронавирусом, он сообщил, что надеется, что к тому моменту от этого режима ничего не останется.

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Автор: Илья Романович
#песков #границы #парад победы #коронавирус

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