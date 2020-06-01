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12:30   1 Июня 2020
Происшествия

Злоумышленники сожгли автомобиль директора "ТНТ Воркута"

Злоумышленники сожгли автомобиль директора "ТНТ Воркута"

Возле офиса "ТНТ Воркута" был совершен поджог автомобиля генерального директора телеканала. Инцидент произошел в ночь на 1 июня.

Руководитель телеканала во время происшествия находился на своем рабочем месте. Поджигатели заблокировали вход в помещение телекомпании, чтобы у гендиректора не было возможности оперативно выбежать и потушить автомобиль.

Иномарка Renault Duster серьезно пострадала в результате инцидента и не подлежит восстановлению. Тушить автомобиль помогали случайные прохожие. После прибытия сотрудников пожарной службы удалось довольно быстро ликвидировать возгорание. Нанесенный ущерб сейчас уточняется. 

Совсем недавно уже было совершенно нападение на автомобиль гендиректора "ТНТ Воркута". Были повреждены покрышки его транспортного средства. 

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Автор: Василий Пименов
#преступление #поджог

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