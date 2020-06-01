Литовкин: вероятный противник поостережется проявлять агрессию против РФ

Гиперзвуковое оружие, которое поступит на вооружение Северного флота РФ, предотвратит возможную агрессию со стороны потенциального противника.

Такое мнение военный эксперт Виктор Литовкин высказал в эфире радио Sputnik, комментируя заявление вице-адмирала Александра Моисеева, командующего Северным флотом России о том, что флот получит гиперзвуковое оружие.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», — сообщил Моисеев газете «Красная звезда».

При этом командующий отметил, что это станет важным шагом к более надежной защите северных рубежей страны, российского сегмента Арктики и нашей национальной транспортной коммуникации – Северного морского пути.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, потенциальный враг действительно теперь поостережется проявлять агрессию.

«Гиперзвуковое оружие, в частности, комплекс «Циркон» усилит боевой потенциал Северного флота. Преимущество гиперзвукового оружия в том, что его скорость в шесть-семь раз превышает скорость звука, и его невозможно засечь и сбить, — отметил Литовкин. — То есть тот объект или та боевая техника, которые попадают под удар гиперзвукового оружия, будут стопроцентно уничтожены».

При этом эксперт напомнил, что на данный момент гиперзвукового оружия нет ни у одной страны в мире, кроме России.