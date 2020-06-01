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 Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ
Путин поздравил россиян с Международным днем детей

Путин поздравил россиян с Международным днем детей

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12:09   1 Июня 2020
Политика

Путин поздравил россиян с Международным днем детей

Путин поздравил россиян с Международным днем детей

Россия находит вопросы воспитания детей ключевыми общенациональными приоритетами, заметил в поздравлении к Международному дню защиты детей российский президент Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Российский лидер заметил, что в нашей стране укрепление семейных ценностей имеет важное значение.

"Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью", — заметил Путин.

Он отметил востребованную работу Российского детского фонда, чьи проекты направлены на поддержку детей и помощь в развитии их талантов и способностей, сообщает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #дети #путин

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