Путин поздравил россиян с Международным днем детей

Россия находит вопросы воспитания детей ключевыми общенациональными приоритетами, заметил в поздравлении к Международному дню защиты детей российский президент Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Российский лидер заметил, что в нашей стране укрепление семейных ценностей имеет важное значение.

"Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью", — заметил Путин.

Он отметил востребованную работу Российского детского фонда, чьи проекты направлены на поддержку детей и помощь в развитии их талантов и способностей, сообщает РИА Новости.