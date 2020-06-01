Посол Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Итальянский народ выражает благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом, об этом заявил итальянский посол в РФ Паскуале K. Терраччано.

По словам дипломата, российские вирусологи были одними из первых, кто пришел на помощь Италии. Он отметил, что страна первой в Европе столкнулась с ростом числа заболевших, когда Китай уже пошел на снижение. Паскуале K.Терраччано заявил, что более сотни российски специалистов работали вместе с врачами Италии в самых пострадавших от коронавируса регионах.

"Их работа достойна высших похвал, население Италии благодарно вашим экспертам", — говорит итальянский дипломат.

Как отметил посол, Италия благодарна Правительству РФ и военным, так как помощь от России пришла на раннем этапе пандемии, что помогло остановить рост числа заболевших. Присутствие санитарной миссии и военных РФ позволило наладить в этой области серьезное сотрудничество и обмен опытом, подчеркнул итальянский посол.

По словам посла, у России и Италии прекрасные отношения, Рим считает Москву одним из главных стратегических партнеров. Италия может внести вклад в модернизацию экономики РФ, а компании из Италии могут приносить технологии для РФ. Также Паскуале K. Терраччано добавил, что между РФ и Италией есть крупное соглашение, предусматривающее совместное развитие генетической терапии, будет производиться обмен научными данными для создания вакцины от коронавируса.