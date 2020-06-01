Вирусолог объяснил «отсутствие» заболевших COVID-19 в КНДР и Туркмении

В первый день лета 2020 года в мире зафиксировано более шести миллионов зараженных вирусом COVID-19. Казалось, эпидемия затронула всех, однако в шести странах отрицают наличие заболевания, пишет самая читаемая ежедневная газета Норвегии Verdens Gang (VG).

Четыре из них – изолированные островные государства Тонга, Вануату, Науру и Соломоновы острова. Коронавирус мог не добраться до тихоокеанских частей суши, но заверениям властей Северной Кореи и Туркменистана об отсутствии зараженных или умерших от COVID-19 норвежские журналисты не верят.

«Обе страны — тоталитарные однопартийные государства. Прессу там контролируют могущественные лидеры Ким Чен Ын и Гурбангулы Бердымухамедов», — объясняет VG.

Когда в соседнем Китае увеличилось количество зараженных, Северная Корея закрыла свои границы. С конца января этого года Пхеньян продолжает утверждать, что ни одного инфицированного в стране нет. Впрочем, некоторые данные скрыть так и не удалось.

VG приводит слова профессора корейских исследований из Университета Осло Владимира Тихонова. Ученый отмечает, что из-за активной торговли с Китаем многие люди в КНДР успели заразиться COVID-19. По его словам, в стране изолировали около 10 тысяч человек, из которых 350 – граждане иностранных государств.

Реальный масштаб эпидемии в Северной Корее можно будет узнать только через 50 лет, считает Тихонов. Тогда архивы откроют для исследователей, и люди смогут узнать правду. Получится ли докопаться до истины в Туркменистане, пока не ясно.

После заявлений о том, что COVID-19 миновал страну, Ашхабад не пустил официальную делегацию ВОЗ. Также в Туркменистане запретили использовать слово «коронавирус» в брошюрах минздрава и СМИ.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что издание VG ошибочно сопоставляет уровень свободы в Туркменистане и КНДР с официальной эпидемиологической статистикой этих стран.

«Это скорее история невежества. У людей нет технологий и тестов, они не настроены это изучать. Это можно сказать и о Северной Корее, и о Туркменистане. Это государства с таким режимом, что говорить о каких-то биологических исследованиях довольно сложно. Страны просто не подготовлены», — подчеркнул эксперт.

Альтштейн не верит, что в странах нет зараженных. Ведь для COVID-19 даже самый строгий пограничный контроль не преграда.

Об особенностях национальной борьбы с пандемией в КНДР пока ничего не известно, а что касается Туркмении, то в марте президент страны Гурбангулы Бердымухамедов советовал жителям страны спасаться от коронавируса дымом гармалы. Согласно поверьям, окуривание дымом этого растения защищает от болезней.