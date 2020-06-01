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12:31   1 Июня 2020
Россия

Депутат ГД Санина высказалась за социальную дистанцию на борту самолетов

Депутат ГД Санина высказалась за социальную дистанцию на борту самолетов

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Наталья Санина в комментарии «Политике Сегодня» высказалась за соблюдение профилактических мер в самолетах в период пандемии коронавируса.

«Достаточно, если пассажиры будут в масках и перчатках. Это условие. Это абсолютно нужно. Средства защиты включат в стоимость авиабилета, но предоставят 100 процентов», — заявила депутат, комментируя решение Роспотребнадзора разрешить авиакомпаниям полностью заполнять салоны самолетов. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека более не настаивает, чтобы авиакомпании заполняли салоны самолетов в шахматном порядке для социальной дистанции, передает «Коммерсантъ».

Депутат ГД Санина поддержала сохранение социальной дистанции на борту самолетов

По информации ведомства, в рекомендациях, которые подготовила Росавиация, «нет требований по заполнению салонов самолетов на 50 процентов», а смягчение рекомендаций поможет авиаотрасли восстановиться.

По мнению Саниной, здоровье важнее всего, но сегодняшняя ситуация требует мер поддержки авиаотрасли. Россияне, выходя из карантина, не будут так активно летать, что позволит авиакомпаниям рассадить пассажиров в шахматном порядке.

«Я за то, чтобы соблюдалась дистанция», — подытожила депутат.

 

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Автор: Андрей Рыдаль
#роспотребнадзор #онф #росавиация #авиакомпании

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