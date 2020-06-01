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 Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ
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11:30   1 Июня 2020
Общество

Кабинет министров не одобрил законопроект о денежных выплатах домохозяйкам в России

Кабинет министров не одобрил законопроект о денежных выплатах домохозяйкам в России

Законопроект об осуществлении выплат домохозяйкам в России в размере МРОТ не поддержали в кабинете министров страны.

Ранее пресс-служба главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова сообщила, что парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Государственную думу РФ законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ.

Документ предполагает введение денежных пособий "лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи", на ежемесячной основе. Право на выплату будет иметь только один из членов семьи, и только если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

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Автор: Илья Романович
#россия #выплаты #кабмин

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