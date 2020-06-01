Депутат Исаев призвал не связывать погромы в США с инопланетянами и Россией

Очередной «российский след» обнаружили американские политики. На этот раз в демонстрациях, вспыхнувших по всей Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс уверена, что протесты сделаны «по российской инструкции».

«[Протесты] прямиком из российской инструкции. Мы не можем позволить экстремистам и иностранным державам отвлекать наше внимание от реальных проблем нашей страны», — заявила Райс телеканалу CNN.

С демократкой Райс согласен сенатор от республиканской партии Марко Рубио. По его словам, «иностранные противники», в том числе и Россия, спровоцировали раскол в американском обществе, используя соцсети для «подогревания насилия и противоречий».

Депутат ГД Андрей Исаев, член Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России, назвал подобные заявления американских политиков смешными. Причины волнений в США достаточно очевидны: это наглое, циничное убийство человека полицейским, объяснил парламентарий.

«В данном событии лежат глубокие противоречия: во-первых, чрезмерная, безоговорочная власть полиции Соединенных Штатов. Постоянно возникают ситуации, когда со стороны полицейских применяется необоснованное насилие в отношении граждан. Во-вторых, это расовые проблемы, которые, к сожалению, в Америке никуда не ушли. Если есть объективные причины, зачем искать вмешательство России, инопланетян, кого-либо еще?» — рассказал Исаев «Политике Сегодня».

Но политикам США невыгодно концентрироваться на объективных причинах протестов. Им выгоднее сказать, что за этим стоит чья-то рука, подчеркнул депутат.

Вчера полиция, разгоняющая протесты, атаковала и российского журналиста, освещающего события: от распыленного в лицо газа пострадал корреспондент РИА Новости в США Михаил Тургиев. В МИД РФ назвали ситуацию «недопустимой», а убийство Флойда — «проявлением беззакония».

«Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех», — сообщило министерство.

25 мая в Миннеаполисе белые полицейские арестовали около магазина Флойда, заподозрив его в покупке продуктов на фальшивый чек. Полицейский несколько минут душил коленом безоружного афроамериканца: Флойд умер в больнице. Никого из сотрудников полиции не задержали, но уволили.

ФБР занялось расследованием преступления. На следующий день после убийства начались мирные демонстрации, переросшие к вечеру 27 мая в погромы. Протестующие поджигали автомобили, громили магазины — полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. После этого конфронтация усилилась: демонстранты сожгли полицейский участок.