Украинские силовики применяли изощренные пытки и казни по отношению к ополченцам республик Донбасса. Об этом рассказал бывший боец украинского так называемого "добровольческого" батальона Юрий Асеев.

Асеев до войны работал в избирательных кампаниях. По его словам, с тех пор сохранились базы данных украинских граждан, в том числе адреса и телефоны. Найти любого человека для него не составляло никакого труда. Об этом бывший айдаровец рассказал в интервью новостному агентству "Спектр", передает "ПолитНавигатор".

По словам Асеева, однажды к нему подошел человек из штаба батальона и приказал спуститься в подвал, где держат одного из ополченцев Донбасса, чтобы опросить пленника. Как выяснилось, в руки силовиков попал командир девятой роты ополчения из города Счастье.

"Местный человек, который попал в плен вместе с сыном. Фамилию никогда не забуду: Нееш-папа. Штабист хотел получить имена и отправить группу на их задержание", - вспоминает Асеев.

По словам Асеева, на просьбу выйти из камеры мужчина ответил, что не может этого сделать и продемонстрировал искалеченную ногу, из которой торчит кость. Узник находился в условиях полной антисанитарии, медицинскую помощь ему не оказывали.

"Часового прошу позвать врача. Принес ему воды. Я спросил, готов ли он назвать тех, кому они выдавали оружие. Готов. Но ему нужен врач", - рассказал Асеев.

Без распоряжения командира батальона доктора позвать не решились. Тот тогда был в Киеве, по телефону запретил подходить к пленнику до его возвращения. На следующий день узник скончался, так и не дождавшись помощи.

Киев начал военную операцию на Донбассе после того, как ДНР и ЛНР объявили о независимости в апреле 2014 года. После государственного переворота в Донбассе прошел референдум о самоопределении, результаты которого Киев не признал и направил войска против своих же граждан. По данным ООН, жертвами гражданской войны в Донбассе стали более 13 тысяч человек.