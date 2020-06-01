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 Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ
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10:52   1 Июня 2020
Общество

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Необходимость оперативно реагировать на заявки на выплаты для детей от трех до 16 лет в России обозначил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он сообщил, что на сегодняшний день поступило уже 12,5 млн заявок.

Ранее стало известно о том, что российские семьи начнут с 1 июня получать выплаты на детей от трех до семи лет, а также десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет однократно.

Изначально предполагалось, что семьи получат деньги не ранее 1 июля, но глава страны Владимир Путин поручил ускориться, чтобы обеспечить выплаты раньше.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #дети #выплаты #мишустин

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