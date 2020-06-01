Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия уступила Азербайджану, Ирану, Катару и Алжиру по экспорту газа в Турцию по итогам марта 2020 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные турецкого энергетического регулятора EPDK.

В публикации отмечается, что в марте текущего года доля экспорта российского газа сократилась до 9,9% (389,7 млн кубометров). Для сравнения, год назад доля поставляемого в Турцию газа из России составляла 33%. Теперь же Россию по трубопроводным поставкам обходят Азербайджан (23,5%) и Иран (14,2%). А Катар (20%) и Алжир (13,7%) обгоняют РФ благодаря поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Помимо этого, поставки СПГ в Турцию нарастили Соединенные Штаты, которые с долей 9,4% приближаются вплотную к России.

Согласно информации Федеральной таможенной службы, в марте 2020 года сумма экспорта российского газа составила 1,776 млрд долларов, а экспорт СПГ в денежном выражении составил 457,7 млн долларов.