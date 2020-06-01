Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Российское правительство 1 июня представит главе государства Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики, сообщает РИА Новости.

Президент в конце апреля поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами приступить к работе над планом. В документе должны быть представлены мероприятия по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов населения. Как отмечал Путин, главная задача этого плана – не только стабилизация экономической ситуации, но и обеспечение долгосрочных структурных изменений с учетом сегодняшней ситуации.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, экономика страны из-за последствий пандемии COVID-19 в 2020 году снизится на 5%, однако уже в следующем году рост ВВП возобновится — на 2,8%. При этом не исключено, что прогноз может быть повышен с учетом реализации мер общенационального плана, пишет РИА Новости.

Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что при работе над документом учитывались предложения по развитию малого и среднего бизнеса, импортозамещения и экспорта, а также инициативы по восстановлению инвестиций, научно-технического развития страны и отдельных отраслей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что план восстановления российской экономики состоит из девяти разделов и включает в себя около 500 различных мероприятий. Реализация плана рассчитана на период до конца 2021 года.