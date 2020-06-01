Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирусная инфекция была обнаружена у 9035 человек за последние сутки, сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Сообщается, что инфекцию выявили в 84 регионах Российской Федерации. 40,1% из них не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 3994 человека за сутки, а скончались 162 пациента. Всего за время пандемии коронавируса было выявлено 414 878 случаев коронавирусной инфекции в 84 субъектах РФ. Выздоровело 175 877 человек, скончались 4855 пациентов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что 304 тысячи россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.