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Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

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10:40   1 Июня 2020
Политика

Кургинян заявил, что США не станут развивать Украину

Кургинян заявил, что США не станут развивать Украину

Украина отдалась в колониальное рабство США, поэтому страна не создаст ничего великого, заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Политолог сказал, что у украинского государства нет национальной элиты, а также и проекта, в рамках которого ей понадобились бы военно-промышленный комплекс, наука, культура и другое. Об этом он рассказал в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Кургинян заявил, что на Украине не будет ничего великого, поскольку страна вышла из цивилизации, в которой ее носили на руках. А теперь же государство будут "насиловать" США.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не станут развивать Украину из-за того, что они занимаются развитием только своей страны, сообщает REGNUM.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #украина #кургинян

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