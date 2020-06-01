Кургинян заявил, что США не станут развивать Украину

Украина отдалась в колониальное рабство США, поэтому страна не создаст ничего великого, заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Политолог сказал, что у украинского государства нет национальной элиты, а также и проекта, в рамках которого ей понадобились бы военно-промышленный комплекс, наука, культура и другое. Об этом он рассказал в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Кургинян заявил, что на Украине не будет ничего великого, поскольку страна вышла из цивилизации, в которой ее носили на руках. А теперь же государство будут "насиловать" США.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не станут развивать Украину из-за того, что они занимаются развитием только своей страны, сообщает REGNUM.