В России запретили списывать долги с социальных выплат

Закон, запрещающий судебным приставам списывать долги с социальных выплат, вступил в силу в РФ с 1 июня. До этого момента российские граждане регулярно жаловались на блокирование пособий и даже пенсий.

Новый законопроект значительно расширяет список защищенных от списания доходов. Табу накладывается на блокирование пособий по потере кормильца, пенсий, ЧС, а также других видов государственной поддержки. Правительство обязало банки помечать поступление таких выплат в системе для того, чтобы успешно запустить новый механизм.