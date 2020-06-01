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Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

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10:18   1 Июня 2020
Экономика

В России запретили списывать долги с социальных выплат

В России запретили списывать долги с социальных выплат

Закон, запрещающий судебным приставам списывать долги с социальных выплат, вступил в силу в РФ с 1 июня. До этого момента российские граждане регулярно жаловались на блокирование пособий и даже пенсий.

Новый законопроект значительно расширяет список защищенных от списания доходов. Табу накладывается на блокирование пособий по потере кормильца, пенсий, ЧС, а также других видов государственной поддержки. Правительство обязало банки помечать поступление таких выплат в системе для того, чтобы успешно запустить новый механизм.

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Автор: Руслан Неглинный
#закон #пенсия #выплаты

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