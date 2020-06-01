На питающем "Силу Сибири" Чаяндинском месторождении сняли карантин

Карантинные меры на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии полностью снимаются с 1 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.

В документе отмечается, что с 1 июня 2020 года карантин снимается с двух участков месторождения — "ВЗиС км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Карантин на Чаяндинском месторождении был объявлен 17 апреля. На территории месторождения располагаются 34 вахтовых поселка, где работают более 10 тысяч человек. По состоянию на 17 мая на месторождении было подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции.

Власти Якутии ранее сообщили, что до 1 июня собираются вывезти с месторождения около 8,5 тысяч человек. Оставшиеся, как предполагается, должны будут обеспечивать непрерывность производства.