Кедми о стратегии США против Китая: американцы пошли в лобовую атаку

Последствия лобовой атаки, в которую Соединенные Штаты Америки пошли в конфликте с Китаем, могут быть самыми ужасными вплоть до войны, в которую окажется втянут весь мир, включая Россию.

Такое мнение в эфире передачи «Право знать на телеканале ТВЦ высказал политолог Яков Кедми, говоря о стратегии Вашингтона в американо-китайском конфликте.

По его словам, Штаты, в своем стремлении одолеть Китай, пошли в лобовую атаку, которая может привести к крупномасштабной экономической катастрофе, Пекин же до сих пор пытается маневрировать.

«Пока Китай старается, не обостряя конфликта, сохранить свои преимущества и позиции, Дональд Трамп предпринимает новые шаги, которые могут еще больше обострить ситуацию», — отметил политолог.

Американский лидер, добавил Кедми, поставил себе цель уничтожить наукоемкую и электронную отрасли китайской промышленности, в том числе производство оборудования G5 и G6. Именно для этого Штаты инициировали прекращение поставок в Китай из Тайваня полупроводников и чипов, и перенос их производства на американскую территорию.

Продолжение подобной агрессивной политики Соединенных Штатов грозит миру масштабной экономической войной, которая коснется не только Китая, но и России и всех остальных стран, подчеркнул эксперт. Эта война, по его словам, отразится на всей мировой экономике и приведет совсем не к тем результатам, которых ждут в Вашингтоне.