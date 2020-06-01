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Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

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10:13   1 Июня 2020
Общество

Путин поручил внести железнодорожные перевозки в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Путин поручил внести железнодорожные перевозки в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Президент России Владимир Путин поручил включить в список отраслей экономики тех, кто больше всего пострадал в период пандемии коронавируса.

Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт необходимо включить в перечень отраслей экономики, отметил Путин. Также он рекомендовал включить в него автовокзалы и автостанции. Путин утвердил список поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта, он размещен на официальном сайте Кремля.

Актуальную информацию о ситуации в стране в период пандемии коронавируса можно найти на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные ежедневно обновляются.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #экономика #коронавирус

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