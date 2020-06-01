Путин поручил внести железнодорожные перевозки в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Президент России Владимир Путин поручил включить в список отраслей экономики тех, кто больше всего пострадал в период пандемии коронавируса.

Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт необходимо включить в перечень отраслей экономики, отметил Путин. Также он рекомендовал включить в него автовокзалы и автостанции. Путин утвердил список поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта, он размещен на официальном сайте Кремля.

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