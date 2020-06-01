Госдума готовит законопроект об уголовной ответственности за призыв детей к митингам

Госдума готовит законопроект о наказании в виде лишения свободы на срок до десяти лет за призыв детей к массовым беспорядкам.

Государственная Дума хочет дополнить статью о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Депутаты хотят добавить уголовную ответственность за призыв детей к митингам, сообщил РИА Новости автор инициативы Евгений Марченко.

Действующий закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей за призыв детей к участию в митингах для физических лиц, а для юридических — до 500 тысяч рублей. Марченко объяснил, что данное нарушение планируют криминализовать.

Депутат отметил, что люди, которые вовлекают детей в массовые беспорядки, втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность и подставляют их под ответственность.