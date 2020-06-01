Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
10:12   1 Июня 2020
Политика

Госдума готовит законопроект об уголовной ответственности за призыв детей к митингам

Госдума готовит законопроект об уголовной ответственности за призыв детей к митингам

Госдума готовит законопроект о наказании в виде лишения свободы на срок до десяти лет за призыв детей к массовым беспорядкам.

Государственная Дума хочет дополнить статью о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Депутаты хотят добавить уголовную ответственность за призыв детей к митингам, сообщил РИА Новости автор инициативы Евгений Марченко.

Действующий закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей за призыв детей к участию в митингах для физических лиц, а для юридических — до 500 тысяч рублей. Марченко объяснил, что данное нарушение планируют криминализовать.

Депутат отметил, что люди, которые вовлекают детей в массовые беспорядки, втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность и подставляют их под ответственность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#дети #госдума #марченко #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...