Поставки российского газа в Европу через Польшу возобновились

После четырехдневной остановки поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" возобновлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные принимающего топливо в Германии оператора Gascade.

Согласно имеющейся информации, 1 июня с 6:00 до 7:00 было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.

Перед этим транзит российского газа через территорию Польши останавливался дважды. На прошлой неделе, 28 мая, прокачка газа упала до нуля, аналогичная ситуация сложилась и 26 мая, передает Sputnik.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее заявил, что поставки газа через Польшу так или иначе будут сохраняться, однако газопровод будет использоваться по потребности. При этом, как отметили в Варшаве, республика ожидает сохранения объемов транзита через свою территорию.