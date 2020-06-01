Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

 Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...
9:49   1 Июня 2020
Экономика

Поставки российского газа в Европу через Польшу возобновились

Поставки российского газа в Европу через Польшу возобновились

После четырехдневной остановки поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" возобновлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные принимающего топливо в Германии оператора Gascade.

Согласно имеющейся информации, 1 июня с 6:00 до 7:00 было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.

Перед этим транзит российского газа через территорию Польши останавливался дважды. На прошлой неделе, 28 мая, прокачка газа упала до нуля, аналогичная ситуация сложилась и 26 мая, передает Sputnik.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее заявил, что поставки газа через Польшу так или иначе будут сохраняться, однако газопровод будет использоваться по потребности. При этом, как отметили в Варшаве, республика ожидает сохранения объемов транзита через свою территорию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #европа #польша #газ #газпром

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...