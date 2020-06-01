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Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

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9:48   1 Июня 2020
Армия

Три парада и более 50 шествий пройдут в Центральном военном округе в честь Великой Победы

Три парада и более 50 шествий пройдут в Центральном военном округе в честь Великой Победы

Более 50 торжественных шествий и три парада пройдут в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Центральном военном округе 24 июня. Об этом рассказал командующий войсками округа Александр Лапин.

Военные парады пройдут в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Также планируется более 50 торжественных шествий в других городах. Для обеспечения безопасности участников спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, пишет "Интерфакс".  

Автомобили для перевозки личного состава будут тщательно дезинфицироваться, как и помещения, предназначенные для проживания. Все участники торжественных мероприятий будут регулярно проходить медосмотр. 

Каждый военнослужащий пройдет тестирование на COVID-19 и будет допущен к участию в парадах только при отрицательных результатах анализов. Весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты. Контакты с гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #день победы #цво #парады #лапин

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