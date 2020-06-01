Мининфраструктуры Украины сообщило о возобновлении авиасообщения с 15 июня

Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение с 15 июня, сообщил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий допустил, что внутренние рейсы могут возобновиться даже раньше указанного срока. Авиасообщение с Италией, Испанией и с другими неблагоприятными по коронавирусу странами пока возобновлять не будут, уточнил министр. По его словам, власти страны будут наблюдать за эпидемиологической ситуацией в зарубежных странах. Также правительство страны допускает, что вместо двухнедельного карантина украинцев будет ожидать тестирование на COVID-19 прямо в аэропорту.

Всего 26,3 тыс. жителей Украины получили положительный результат теста на COVID-19. Отслеживать актуальные данные о коронавирусной инфекции на территории России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.