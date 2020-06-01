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Мишустин заявил о необходимости оперативно реагировать на заявки о выплатах для детей в РФ

 Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ сообщил, что в стране выявлено 9035 новых случаев коронавируса за сутки
Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

Россия сократила долю экспорта газа в Турцию

 Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ

Мишустин сообщил о готовности плана по восстановлению экономики РФ
The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

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9:25   1 Июня 2020
Экономика

Клиенты банков смогут использовать анонимные кошельки в период пандемии

Клиенты банков смогут использовать анонимные кошельки в период пандемии

Российские банки во время вспышки коронавируса предлагают клиентам оформить специальную цифровую карту, работающую в качестве электронного кошелька, передает РБК.

Распространение коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры привели к тому, что россияне стали реже посещать отделения банков. Встречаться с курьерами кредитных организаций многие также опасаются.

Электронные карты в формате виртуальных кошельков, не требующие полной идентификации владельца, смогут облегчить работу банков в России. Нововведениями уже могут воспользоваться клиенты Тинькофф Банка, сообщает агентство РБК.

Новую карту в будущем можно будет перевести в формат стандартной банковской карты. Открыть ее могут лица, ранее не являвшиеся клиентами организации. Последовать примеру Тинькофф Банка собирается Промсвязьбанк, заявили представители компании.

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Автор: Василий Пименов
#банки #пандемия

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