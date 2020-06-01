Клиенты банков смогут использовать анонимные кошельки в период пандемии

Российские банки во время вспышки коронавируса предлагают клиентам оформить специальную цифровую карту, работающую в качестве электронного кошелька, передает РБК.

Распространение коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры привели к тому, что россияне стали реже посещать отделения банков. Встречаться с курьерами кредитных организаций многие также опасаются.

Электронные карты в формате виртуальных кошельков, не требующие полной идентификации владельца, смогут облегчить работу банков в России. Нововведениями уже могут воспользоваться клиенты Тинькофф Банка, сообщает агентство РБК.

Новую карту в будущем можно будет перевести в формат стандартной банковской карты. Открыть ее могут лица, ранее не являвшиеся клиентами организации. Последовать примеру Тинькофф Банка собирается Промсвязьбанк, заявили представители компании.