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9:19   1 Июня 2020
Политика

Политолог Чаплыга рассказал, почему Аваков не ушел с поста и остается главой МВД Украины

Политолог Чаплыга рассказал, почему Аваков не ушел с поста и остается главой МВД Украины

Проект "Украина" держится на главе МВД страны Арсене Авакове, заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, в стране и так царит несправедливость и хаос. Люди выбрали такой путь, потому что несправедливость это как минимум порядок.

"Мафии устанавливают свои правила. Государство не может установить порядок, отсюда дилемма: мы попадаем в хаос без Авакова, и конец проекту "Украина", или мы попадаем в несправедливость", — цитирует эксперта "Украина.ру".

Как считает Михаил Чаплыга, в криминальной Украине нет смысла взывать к политической ответственности, так как президент в поисках справедливости не опирается на народ. По словам политолога, если бы глава государства доверился людям, то никакая мафия не смогла бы ему противостоять, но Владимир Зеленский выбрал "золотую клетку".

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Автор: Василий Пименов
#украина #аваков

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