Премьер Армении сообщил, что у него и его членов семьи обнаружили коронавирус

Премьер Армении Никол Пашинян и все члены его семьи заболели новым типом пневмонии. Об этом армянский премьер сообщил журналистам.

Клинических симптомов заболевания не было ни у одного из членов семьи премьера, обратил внимание Пашинян. По его словам, ни у кого из его семьи нет температуры, все чувствуют себя хорошо. Все члены семьи Пашиняна сейчас находятся в изоляции, премьер заявил о своем намерении работать из дома.

"Здесь для этого есть все удобства", — уточнил армянский премьер.

Положительный результат теста на COVID-19 в Армении получили 9,2 тыс. человек. Отслеживать актуальные данные о течении нового типа пневмонии в России можно на созданном при поддержке российского правительства портале стопкоронавирус.рф.