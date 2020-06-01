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8:52   1 Июня 2020
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России

Россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России

Работающих жителей России уже в середине месяца ждут длинные выходные, которые продлятся три дня, с 12 по 14 июня.

День России отмечается 12 июня, которые выпадает на пятницу. В четверг будет сокращенный рабочий день. Об этом пишет ФАН. По распоряжению президента РФ Владимира Путина, 24 июня также объявлен выходным днем. В это день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проведение парада победы 24 июня неслучайно, так как именно в эту даты прошел Парад Победы в 1945 года. Всероссийские "Выпускные вечера" пройдут 27 июня. По рекомендациям Минпросвещения, большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме, чтобы защитить здоровье учеников и учителей.

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Автор: Илья Романович
#россияне #выходные #день россии

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