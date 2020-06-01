Поклонская в письме к ООН назвала водную блокаду Крыма репрессивной политикой Украины

Перекрытие Украиной подачи пресной воды по Северо-Крымскому каналу может приравниваться к репрессиям, так как ставит под угрозу жизни миллионов людей. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Поклонская написала письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает РИА Новости. В нем политик отметила, что перекрытие Киевом канала в 2014 году привело к тому, что пострадала экосистема нижнего Днепра и Крыма.

Из-за этих действий территории заболачиваются, вымирают живые организмы. Все это сказывается на здоровье крымчан. Поэтому, по мнению Поклонской, действия украинских властей можно приравнять к репрессиям.

Депутат также напомнила, что стоки Днепра берут начало на территории России. Кроме того, Северо-Крымский канал был построен в 50-е годы за счет средств СССР, а не нынешней Украины. Поклонская призвала ООН осудить действия Киева и принять меры по возобновлению подачи пресной воды по каналу на территорию полуострова.

Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал потребности жителей полуострова в пресной воде. В 2014 году, после присоединения Крыма к РФ, украинские власти решили перекрыть подачу воды.