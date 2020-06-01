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8:44   1 Июня 2020
Общество

Депутаты предложили пьющих родителей отправлять на принудительное лечение

Депутаты предложили пьющих родителей отправлять на принудительное лечение

Родителей, которые слишком много выпивают и жестоко обращаются с родителями, необходимо отправлять на принудительное лечение. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По мнению Пушкиной родитель, совершивший преступление, будет обязан пройти специальные курсы психологической помощи. Он также будет состоять на учете в полиции. Она отметила, что примерно 60 процентов преступлений против детей отмечаются из-за алкоголизма. Пушкина подчеркнула, что размер штрафов никак не влияет на ситуацию. Депутат рассказала, что в УК РФ рассматривается уголовная ответственность с лишением свободы до трех лет. Об этом пишет "Парламентская газета".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев сообщил, что к проблеме принудительного лечения родителей от употребления алкоголя важно иметь внимательный подход, так как это социальная болезнь. По мнению депутата, лучше разрешить родителям самовольно принимать решение о лечении, а при "злостном нарушении" принимать соответствующие меры.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дети #алкоголь #родители

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