Депутаты предложили пьющих родителей отправлять на принудительное лечение

Родителей, которые слишком много выпивают и жестоко обращаются с родителями, необходимо отправлять на принудительное лечение. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По мнению Пушкиной родитель, совершивший преступление, будет обязан пройти специальные курсы психологической помощи. Он также будет состоять на учете в полиции. Она отметила, что примерно 60 процентов преступлений против детей отмечаются из-за алкоголизма. Пушкина подчеркнула, что размер штрафов никак не влияет на ситуацию. Депутат рассказала, что в УК РФ рассматривается уголовная ответственность с лишением свободы до трех лет. Об этом пишет "Парламентская газета".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев сообщил, что к проблеме принудительного лечения родителей от употребления алкоголя важно иметь внимательный подход, так как это социальная болезнь. По мнению депутата, лучше разрешить родителям самовольно принимать решение о лечении, а при "злостном нарушении" принимать соответствующие меры.