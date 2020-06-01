Россияне с 1 июня начнут получать новые пособия

Три вида материальной помощи начнут выплачивать семьям с детьми с 1 июня 2020 года. Об этом пишет ФАН.

Первое пособие предоставляется семьям с ребенком до трех лет. Они получат по пять тысяч рублей за апрель, июнь и май. Выплата также касается тех семей, которые не имеют права на материнский капитал. Апрельские и майские деньги уже выплачиваются, теперь на очереди — июньские.

С понедельника деньги начнут перечислять на детей до трех лет, которые родились с 1 апреля 2017 года по 1 января текущего года.

Вторым пособием являются ежемесячные выплаты на детей от трех лет, отмечает ФАН. Точный размер и условия получения определяются на региональном уровне. Пособие рассчитано на семьи, доход которых упал в связи с пандемией коронавируса.

С 1 июня также стартует выплата единовременного пособия в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.