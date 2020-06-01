Минфин повысил пошлины на экспорт нефти из РФ

Министерство финансов приняло решение о повышении экспортной пошлины на нефть на 1,5 доллара. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Начиная с 1 июня, пошлина составляет 8,3 доллара за тонну нефти. Майский уровень пошлин на вывоз нефти был самым низким с 2002 года.

Установленная раннее льготная нулевая ставка на нефть некоторых восточносибирских месторождений, каспийских месторождений и Приразломного месторождения сохраняется. На этом уровне она держится уже пять лет.

Увеличивается пошлина на высоковязкую нефть (до 1,2 доллара за тонну) и на нефтепродукты. "Темные" сорта нефтепродуктов облагаются экспортной пошлиной 8,3 доллара за тонну, "светлые" — 2,4 доллара.

Экспорт бензина теперь облагается пошлиной 2,4 доллара за тонну. Вывоз нефтяного кокса обойдется в 0,5 доллара за тонну.