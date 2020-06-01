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Протурецкие боевики возобновили обстрелы в северной части сирийского Алеппо

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7:11   1 Июня 2020
Общество

Протурецкие боевики возобновили обстрелы в северной части сирийского Алеппо

Протурецкие боевики возобновили обстрелы в северной части сирийского Алеппо

Протурецкие формирования обстреляли города Тель-Рифат и Шейх Исса, о жертвах среди мирного населения не сообщается. Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В районах Алеппо продолжаются операции по очистке территории от снарядов и мин боевиков. Саперы Сирийской Арабской Армии в окрестностях Ар-Рашидин и Лерамун в период с 10.00 до 14.00 проверили и уничтожили следы присутствия боевиков. Об этом пишет ФАН.

По информации портала Al Nour, неизвестные напали на отряд протурецких террористов. В итоге были убиты двое боевиков на северо-востоке сирийского Алеппо. Группировка "Силы освобождения Африна" подозревается в совершении нападения.

В Идлибе произошел взрыв газового баллона в магазине. В результате детонации погибли два мирных жителя, трое ранены, в их числе оказался ребенок.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #алеппо #боевики

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