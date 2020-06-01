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NYT написал, что Трампа увели в бункер во время протестов у Белого дома

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6:34   1 Июня 2020
Политика

NYT написал, что Трампа увели в бункер во время протестов у Белого дома

NYT написал, что Трампа увели в бункер во время протестов у Белого дома

Секретная служба США разместила президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в период протестов у здания Белого дома. Об этом сообщили в издании New York Times.

Протестующие с вечера пятницы до поздней ночи на субботу были рядом с Белым домом. В ходе демонстрации были ранены более 60 офицеров и спецагентов Секретной службы США. Издание пишет, что неизвестна причина отвода Трампа в бункер, который известен как оперцентр управления в ЧС, но службы имеют протоколы для защиты главы государства в момент опасности здания. Об этом пишет РИА Новости.

Источники СМИ передают, что семью президента очень потряс этот опыт. Телеканал CNN передавал, что глава США провел в бункере менее часа.

Газета также сообщила, что бункер использовался для защиты президентов всего несколько раз, включая трагическое 11 сентября 2001 года, когда Джордж Буш и вице-президент США отправились в бункер, опасаясь угрозы от террористов.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #протесты #nyt

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