Жириновский назвал протесты в США предвестниками революции

Ситуация с беспорядками на территории США может привести к революционным изменениям в стране. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Волна беспорядков прокатилась по США после гибели от полиции чернокожего американца Джорджа Флойда. Полицейского, который наступил на шею мужчина при задержании, обвинили в убийстве при неосторожности.

Жириновской в своем Telegram-канале написал, что на фоне событий необходимо отправить в США представителей левых и радикальных организаций. По его мнению, они должны найти в США новую Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить протесты. Политик с иронией предположил, что в таком случае революция пройдет успешно, а "переодетый в женское платье" Трамп сбежит в Россию через посольсво РФ в Вашингтионе.

Глава ЛДПР призвал отправить представителей Росгвардии в охваченные беспорядками города, чтобы те могли дать советы местным силовикам. По его словам, это будет богатый опыт по защите граждан.