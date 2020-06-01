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 Брокер назвал три варианта вложения наличных денег

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5:18   1 Июня 2020
Экономика

Брокер назвал три варианта вложения наличных денег

Брокер назвал три варианта вложения наличных денег

Наличные деньги, снятые в банке, можно выгодно вложить. Три варианта вложения средств назвал ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.

Эксперт предложил в качестве первого варианта открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). В этом случае можно рассчитывать на налоговые льготы от государства.

Второй вариант — покупка корпоративных облигаций. Доход, который можно получить, составляет от 5 до 8 процентов. Информацией об этом поделилось агентство "Прайм".

Третий вариант, по словам брокера, подойдет не всем. Речь идет о покупке акций дивидендных компаний. Богдашев считает фондовый рынок наиболее рискованным инструментом вложения средств. Тем же, кто решится на такой способ вложения наличных, эксперт предлагает рассмотреть бумаги "Сургутнефтегаза", МТС, "Лукойла", ММК и "Норникеля".

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Автор: Илья Романович
#дивиденды #инвестиции #вложение

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