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4:52   1 Июня 2020
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в июне погоду, не превышающую норму

Гидрометцентр прогнозирует в июне погоду, не превышающую норму

Средняя температура в июне будет в большинстве регионов РФ около нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил ТАСС, что в июне очагом жаркой погоды станет Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, вплоть до Якутии. Жаркий месяц также ожидается на Чукотке, отметил он.

Эксперт заявил, что на Европейской территории РФ среднемесячная температура ожидается в районе нормы. Небольшое отрицательное отклонение ожидается на западе от столицы. Однако, речи о холодной погоде не идет.

Вильфанд не исключил в июне первых волн тепла. По его словам, ожидается несколько периодов, когда температура превысит норму на пять-шесть градусов.

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Автор: Ирина Большунова
#погода #гидрометцентр #вильфанд

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