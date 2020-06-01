Гидрометцентр прогнозирует в июне погоду, не превышающую норму

Средняя температура в июне будет в большинстве регионов РФ около нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил ТАСС, что в июне очагом жаркой погоды станет Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, вплоть до Якутии. Жаркий месяц также ожидается на Чукотке, отметил он.

Эксперт заявил, что на Европейской территории РФ среднемесячная температура ожидается в районе нормы. Небольшое отрицательное отклонение ожидается на западе от столицы. Однако, речи о холодной погоде не идет.

Вильфанд не исключил в июне первых волн тепла. По его словам, ожидается несколько периодов, когда температура превысит норму на пять-шесть градусов.