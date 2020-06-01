Боевую мощь Северного флота РФ усилит гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение Северного флота РФ. Оно должно усилить его боевую мощь, заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Более 180 единиц вооружения и военной техники поступит на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца нынешнего года. Они будут адаптированы к применению в арктических условиях. Информацией об этом вице-адмирал поделился в интервью газете "Красная звезда".

"Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", - подчеркнул Моисеев.

Командующий рассказал, что Северный морской путь находится под надежной защитой. Боевое дежурство на архипелаге Новая Земля, по его словам, несут комплексы ПВО С-400 "Триумф".