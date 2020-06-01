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4:20   1 Июня 2020
Армия

Боевую мощь Северного флота РФ усилит гиперзвуковое оружие

Боевую мощь Северного флота РФ усилит гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение Северного флота РФ. Оно должно усилить его боевую мощь, заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Более 180 единиц вооружения и военной техники поступит на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца нынешнего года. Они будут адаптированы к применению в арктических условиях. Информацией об этом вице-адмирал поделился в интервью газете "Красная звезда".

"Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", - подчеркнул Моисеев.

Командующий рассказал, что Северный морской путь находится под надежной защитой. Боевое дежурство на архипелаге Новая Земля, по его словам, несут комплексы ПВО С-400 "Триумф".

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Автор: Юлия Яковлева
#северный флот #гиперзвуковое оружие #моисеев

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