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3:59   1 Июня 2020
Происшествия

Грузовик въехал в бунтующую толпу в американском Миннеаполисе

Грузовик въехал в бунтующую толпу в американском Миннеаполисе

Грузовик проехал сквозь толпу протестующих в американском городе Миннеаполис. Об этом сообщает телеканал KSTP.

Протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией возобновились в воскресенье после жесткого разгона.

Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что толпа протестующих сначала стоит посредине дороги, а после начинает разбегаться из-за того, что на них двигается грузовой автомобиль. После того, как грузовик остановился, протестующие стали окружать его, пытаясь проникнуть в кабину.

Позже полицейские арестовали водителя грузовика. Он госпитализирован с травмами. По данным полиции, никто из протестующих при инциденте не был сбит.

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Автор: Борис Нестеров
#грузовик #толпа #Миннеаполис

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