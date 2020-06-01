Грузовик въехал в бунтующую толпу в американском Миннеаполисе

Грузовик проехал сквозь толпу протестующих в американском городе Миннеаполис. Об этом сообщает телеканал KSTP.

Протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией возобновились в воскресенье после жесткого разгона.

Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что толпа протестующих сначала стоит посредине дороги, а после начинает разбегаться из-за того, что на них двигается грузовой автомобиль. После того, как грузовик остановился, протестующие стали окружать его, пытаясь проникнуть в кабину.

Позже полицейские арестовали водителя грузовика. Он госпитализирован с травмами. По данным полиции, никто из протестующих при инциденте не был сбит.