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3:31   1 Июня 2020
Общество

Госдума предложила установить выплаты в размере МРОТ лицам, ведущим домашнее хозяйство

Госдума предложила установить выплаты в размере МРОТ лицам, ведущим домашнее хозяйство

Депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в госдуму законопроект о выплатах пособий людям, которые ведут домашнее хозяйство и нуждаются в поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе одного из инициаторов законопроекта Ярослава Нилова.

Инициатива предлагает установить ежемесячный выплату денежных средств в размере МРОТ одному человеку в семье, если среднедушевой заработок семьи не выше величины прожиточного минимума в два раза. Эта мера поддержки добавляет новую категорию граждан, получающих соцподдержку, говорит Нилов. По его словам, данное пособие сможет усилить социальную стабильность, несмотря на любые испытания и ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Правительство РФ ранее не приняло законопроект, сославшись на то, что использование МРОТ не соответствует законодательству и нарушает требования Бюджетного кодекса РФ.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #законопроект #депутаты

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