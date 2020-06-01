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3:01   1 Июня 2020
Общество

Замминистра Минздрава рассказал о рисках передачи COVID-19 в больницах и магазинах

Замминистра Минздрава рассказал о рисках передачи COVID-19 в больницах и магазинах

Риск получить коронавирусную инфекцию в больнице значительно ниже, чем в магазине или других общественных местах. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

Специалист пояснила, что риск при работе с пациентом с выявленным COVID-19 легкой или средней степени тяжести уменьшается при стабильном использовании индивидуальных средств защиты, передает ТАСС.

Семенова также заявила, что считает недопустимым брать на работу студентов медицинских факультетов в больницы против их воли. Она пообещала, что в случае появления таких ситуаций будет применять жесткие меры. При этом заместитель министра отметила, что пришедшие к пациентам студенты являются будущим в сфере здравоохранения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минздрав #пандемия #коронавирус

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