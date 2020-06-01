ВМФ России получит на вооружение 35 новых кораблей до конца текущего года

Военно-морской флот (ВМФ) России до 2020 года примет 35 кораблей и судов различных классов, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

В настоящий момент военные корабли проходят завершающий этап государственных испытаний, передает "Красная звезда". В период с первого июня по 30 октября ВМФ продолжит выполнять задачу военно-морского присутствия в Мировом океане, а также освоения Арктической зоны. Моряки флота продолжат военные испытания техники и вооружения.

"На должном уровне будет поддерживаться потенциал группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах", — подчеркнул Евменов.

Как ожидается, в состав ВМФ РФ войдут атомный ракетный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов". Тихоокеанский флот примет дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а Черноморский флот патрульные корабли проекта 22160. Балтийский флот вооружат малыми ракетными кораблями проекта 22800 и кораблями противоминной обороны проекта 12700.