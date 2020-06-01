МЧС: ливни в Подмосковье привели к подтоплению дачных участков

Сильные ливни, обрушившиеся на Московскую область, привели к подтоплению дачных участков, а также дачных домиков. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Под водой оказались более 120 приусадебных участков и больше 20 дачных домов. Они расположены на территории шести муниципальных образований Подмосковья. Речь идет о Наро-Фоминске, Красногорске, Клине, Истре, Сергиевом Посаде и Можайске. Информацией об этом поделилось агентство городских новостей "Москва".

Ликвидацией последствий непогоды в настоящее время занимаются 35 сотрудников МЧС. Воду откачивают с помощью инженерной и пожарной техники. Местным жителям оказывается адресная помощь.

В экстренных службах Москвы ранее сообщили о поваленных деревьях в результате сильного шторма. Пострадали десятки машин.